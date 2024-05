Uno Bianca, mamma Stefanini: “Mikula per decoro stia zitta”

Bologna, 7 maggio 2024 – Dopo l’intervento nella trasmissione televisiva FarWest andato in onda ieri sera su Rai 3 di Eva Mikula, è arrivato oggi il commento Anna Maria Stefanini, mamma di Otello Stefanini, uno dei tre carabinieri uccisi al Pilastro il 4 gennaio 1991 per mano della banda della Uno Bianca.

Eva Mikula è l’ex compagna di Fabio Savi, componente dell'organizzazione criminale che seminò sangue e terrore dal 1987 al 1994. "Hanno voluto far apparire Eva Mikula come un santino. Noi non abbiamo nulla da spartire con lei, in nessun senso. Dovrebbe stare solo zitta", ha detto all'Ansa amareggiata la signora Stefanini. "L'hanno fatta apparire come un santino, quando sappiamo che stava con Fabio Savi, facevano una bellissima vita, vivevano con macchine allora da 100 milioni. Non è giusta una cosa del genere. Quella signora per decoro non dovrebbe parlare", ha concluso.