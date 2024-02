Uno Bianca, la fidanzata di Stasi: "Gli cambiarono il turno quella sera"

Parla la fidanzata di Cataldo Stasi, carabiniere ucciso con il collega Umberto Erriu il 20 aprile 1988 a Castel Maggiore. Un delitto per cui sono stati condannati i fratelli Fabio e Roberto Savi, killer della Uno bianca. La donna, ai microfoni della TgR Emilia-Romagna, riferisce come quel giorno al fidanzato gli venne aggiunto un turno. Lui e il collega avevano già fatto il turno mattutino, ma fu assegnato loro anche quello dalle 21.15 alle 24. "Ci dovevamo vedere quella sera, ma lui mi telefonò e disse che doveva fare il turno serale. In cambio gli davano un giorno di ferie in più", racconta la donna, intervistata in modo da non essere identificata. Dopo l’omicidio lei non venne mai convocata dalle forze dell’ordine, e neanche successivamente come testimone.

Il particolare del turno è importante perché, secondo l’esposto degli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser, l’assalto nel parcheggio della Coop di Castel Maggiore sarebbe stato un agguato e non una rapina contro un mezzo portavalori. L’ipotesi è che la banda avesse avuto notizia di qualche sospetto da parte dei carabinieri di Castel Maggiore su di loro e, per questo, decise di eliminarli.