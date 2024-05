Strabologna 2024, strade chiuse domenica 12 maggio: quali sono

Bologna, 7 maggio 2024 - Si avvicina l'appuntamento con la 43esima edizione della Strabologna, la camminata ludico-motoria non competitiva a cura di Uisp Bologna che si svolge ogni anni per le vie del centro. Per garantire il regolare svolgimento della corsa, che prevede tre percorsi differenti con partenza comune alle 10.30 da via Rizzoli, sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico per la giornata di domenica 12 maggio.

Strabologna 2024, strade chiuse e modifiche alla viabilità: un'immagine della passata edizione della corsa cittadina (FotoSchicchi)

I provvedimenti

Dalle 10.15 fino alle 11.30, durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei corridori, entra in vigore il divieto di transito veicolare in: via Rizzoli, via Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazzetta Raviola, via Belle Arti, via delle Moline, via Oberdan (attraversamento), via Righi, via Piella, via delle Oche, via Oberdan, via Marsala, via Zamboni, piazza Verdi, via Petroni, via San Vitale (attraversamento), piazza Aldrovandi (corsello destro direzione Strada Maggiore), Strada Maggiore (attraversamento), via Guerrazzi, via Santo Stefano, Strada Maggiore (da piazza Aldrovandi a via Fondazza), via Fondazza, via Santo Stefano.

Dalle 10.45 fino alle 12.45, sempre durante la manifestazione e solo per il tempo necessario per il passaggio dei partecipanti, entra in vigore il divieto di transito veicolare nei seguenti luoghi interessati dai tre differenti percorsi:

via Farini , piazza Galvani , via dell'Archiginnasio , piazza Maggiore ;

, piazza , via , piazza ; via Farini , via de' Carbonesi , via Barberia , piazza Malpighi , via Ugo Bassi , via Rizzoli , piazza Re Enzo , piazza Maggiore ;

, via , via , piazza , via , via , piazza , piazza ; via Farini, via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, piazza San Francesco, via del Borghetto, via del Pratello, via San Rocco, via della Grada, via S an Felice (attraversamento), via Riva Reno, piazza Azzarita, via Calori, via Brugnoli (attraversamento), via Calori, via Lame (attraversamento), via del Rondone, Parco 11 Settembre 2001, via Riva Reno, via Marconi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore.

Dall'1 alle 15, invece, nell'area pedonale di piazza 8 Agosto è consentita la sosta a 10 veicoli operativi a servizio della Strabologna. Nello stesso orario, in strada Maggiore, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 80 al vicolo Malgrado.

Dalle 00.30 di venerdì 10 maggio alle 15 di domenica 12 maggio, infine, vige il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di sosta al centro di piazza Roosevelt.

Domenica 12 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 13, sono previste deviazioni per quanto riguarda alcune linee di trasporto pubblico Tper nelle zone interessate dal passaggio della corsa.