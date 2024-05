Strabologna 12 maggio 2024, modifiche agli autobus: l’elenco completo

Bologna, 7 maggio 2024 - Sta per tornare la Strabologna, la camminata podistica per le vie del centro della città giunta alla 43esima edizione. La partenza è in programma per le 10.30 di domenica 12 maggio e, per l'occasione, Tper offre la possibilità ai partecipanti di circolare liberamente sull'intero servizio pubblico, urbano ed extraurbano fino alle ore 14. Per poter usufruire dell'agevolazione, basta mostrare il pettorale della corsa ai verificatori dei titoli di viaggio.

Nel corso della manifestazione, dalle 10 alle 13 circa, le linee di trasporto pubblico Tper subiscono importanti variazioni per via della chiusura al traffico di diverse vie del centro. Ecco, a seguire, l'elenco completo delle deviazioni di percorso degli autobus domenica 12 maggio, consultabili anche sul sito di Tper.

Variazioni del trasporto pubblico

Sono interessate da deviazioni del percorso, in due fasi distinte, le linee 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 81, 86, 87, 91, 93, 96, 97, 98 e 101 con la seguente suddivisione:

1a fase : dalle ore 10 alle ore 11.30 (chiusura del centro storico)

: dalle ore alle ore (chiusura del centro storico) 2a fase: dalle ore 11.30 alle ore 13 (riapertura di via Irnerio, via Indipendenza e via dei Mille)

A seguire, l'elenco completo delle deviazioni previste, divise tra prima e seconda fase.

1a fase di chiusure, dalle 10 alle 11.30

Linea 11

Direzione rotonda Corelli / Ponticella Edera: … via Matteotti - viale Masini - viale Berti Pichat - viale Filopanti - viale Ercolani - viale Carducci - via Santo Stefano - via Dante…;

direzione Bertalia / Rotonda Giardini: … via Dante - viale Carducci - viale Ercolani - viale Filopanti - viale Berti Pichat - viale Masini - via Matteotti…

Linea 13

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Carducci - via Dante - via Santo Stefano (termina alla fermata Baraccano);

direzione Pavese: via Santo Stefano (partenza dalla fermata Baraccano)…

Linea 14

Direzione deposito Due Madonne / Pilastro Casini: … via A. Costa - viale Vicini - viale Silvani – viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti…;

direzione piazza Giovanni XXIII: … via Massarenti - viale Filopanti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - via Andrea Costa…

Linea 16

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Carducci - via Dante - via Santo Stefano (termina alla fermata Baraccano);

direzione piazzale Atleti Azzurri: via Santo Stefano (partenza dalla fermata Baraccano) - via Murri…

Linea 18

Direzione piazza San Francesco: … via Don Minzoni - piazza dei Martiri (termina alla fermata Piazza dei Martiri);

direzione Noce / Trebbo Corticella Collodi: piazza dei Martiri (partenza dalla fermata Piazza dei Martiri) - via Don Minzoni - viale Pietramellara - via Zanardi…

Linea 19

Direzione San Lazzaro: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - viale Masini - viale Berti Pichat - viale Filopanti…;

direzione Caduti di Casteldebole: … via Mazzini - viale Ercolani - viale Filopanti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani…

Linea 20

Direzione Pilastro Casini: … viale Pepoli - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti…;

direzione Casalecchio: … via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - viale Pepoli…

Linea 21

Direzione Beolco: … via Andrea Costa - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola…;

direzione Filanda: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - via Andrea Costa…

Linea 23

Direzione Lame: … via Saffi - viale Silvani (termina alla fermata Silvani);

direzione Normandia: viale Silvani (partenza dalla fermata Silvani)…

Linea 25

Direzione deposito Due Madonne: … piazzale Medaglie D’Oro - viale Pietramellara - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti…;

direzione Carcere: … via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara - piazzale Medaglie d’Oro - viale Pietramellara (fermata J)…

Linea 27

Direzione piazzale Atleti Azzurri / Genova: … via Matteotti - viale Masini - viale Berti Pichat - viale Filopanti…;

direzione Byron Centofiori: … viale Filopanti - viale Berti Pichat - viale Masini - via Matteotti…

Linea 28

Direzione Mille: … via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - piazza dei Martiri (termina alla fermata Piazza dei Martiri);

direzione piazza Costituzione: piazza dei Martiri (partenza dalla fermata Piazza dei Martiri) - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti…

Linea 29

Direzione Roncrio: … via Zanardi - viale Silvani - viale Vicini - viale Pepoli - viale Aldini - via San Mamolo…;

direzione parcheggio Tanari: …via S.Mamolo - viale Aldini - viale Pepoli - viale Vicini - viale Silvani - via Zanardi…

Linea 30

Direzione Stazione Centrale: … viale Panzacchi - viale Aldini - viale Pepoli - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola…;

direzione San Michele in Bosco: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - viale Pepoli - viale Aldini - viale Panzacchi…

Linea 36

Direzione San Camillo: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola - viale Pietramellara - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti…;

direzione Naldi: ... via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara - piazzale Medaglie d’Oro - viale Pietramellara - via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani…

Linea 37

Direzione Stazione Centrale: ... via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola…;

direzione Bombicci: viale Pietramellara - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti …

Linea 38

Direzione Fiera District: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola…;

direzione Ospedale Maggiore: … viale Gozzadini - viale Panzacchi - viale Aldini - via Saragozza…

Linea 39

Direzione Ospedale Maggiore: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani…;

direzione Fiera District: … via Urbana - via Marsili - via Garibaldi …

Linea 51

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Gozzadini - viale Panzacchi - via D’Azeglio - via Marsili - via Garibaldi - viale XII Giugno (termina alla fermata Tribunale);

direzione Monte Donato: viale XII Giugno (partenza dalla fermata Tribunale) …

Linea 52

Direzione piazza Cavour: … via D’Azeglio - via Marsili - via Garibaldi - viale XII Giugno (termina alla fermata Tribunale);

direzione Osservanza / Cippo di Sabbiuno: viale XII Giugno (partenza dalla fermata Tribunale) - viale Panzacchi - via San Mamolo …

Linea 86

Direzione piazza San Francesco: … via Don Minzoni - piazza dei Martiri (termina alla fermata Piazza dei Martiri);

direzione Casalecchio Marullina: piazza dei Martiri (partenza dalla fermata Piazza dei Martiri) - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - via De’ Crescenzi …

Linea 87

Direzione Lame: … via Saffi - viale Silvani (termina alla fermata Silvani);

direzione Prataccio / Castelfranco Emilia Stazione: viale Silvani (partenza dalla fermata Silvani)…

Linea 91

Direzione Stazione Centrale: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola...;

direzione Calderara / Longara: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani …

Linea 93

Direzione Piazza dei Martiri: … via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - piazza dei Martiri;

direzione Baricella Stazione / Mondonuovo: piazza dei Martiri - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti …

Linea 96

Direzione Piazza Cavour: … via Murri - viale Carducci - via Dante - via Santo Stefano (termina alla fermata Baraccano);

direzione Pianoro Vecchio Fondovalle: via Santo Stefano (partenza dalla fermata Baraccano)…

Linee 97 e 98

Direzione Mille: … piazza dei Martiri (termina alla fermata Piazza dei Martiri);

direzione Corticella: piazza dei Martiri (partenza dalla fermata Piazza dei Martiri) - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - via Matteotti …

Linea 99

Direzione Mille: … via Malaguti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - piazza dei Martiri (termina alla fermata Piazza dei Martiri);

direzione Castenaso: piazza dei Martiri (partenza dalla fermata Piazza dei Martiri) - via Amendola - viale Pietramellara (fermata J) - viale Masini - viale Berti Pichat - via Malaguti …

Linea 101

Direzione Imola: … via Capo di Lucca - via Borgo di San Pietro - viale Masini - viale Berti Pichat - viale Filopanti …;

direzione Bologna Autostazione: regolare.

Seconda fase di chiusure, dalle 11.30 alle 13

Linea 11

Direzione Ponticella Edera / Rotonda Corelli: … via Indipendenza - via Irnerio - viale Filopanti - viale Ercolani - viale Carducci - via Santo Stefano - via Dante …;

direzione Bertalia / rotonda Giardini: … via Dante - viale Carducci - viale Ercolani - viale Filopanti - via Irnerio - via Indipendenza …

Linea 13

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Carducci - via Dante - via S.Stefano (termina alla fermata Baraccano);

direzione Pavese: via Santo Stefano (partenza dalla fermata Baraccano) …

Linea 14

Direzione Deposito Due Madonne / Pilastro Casini: … via Andrea Costa - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via dei Mille …;

direzione piazza Giovanni XXIII: … via Massarenti - viale Filopanti - viale B.Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - via A.Costa …

Linea 16

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Carducci - via Dante - via S.Stefano (termina alla fermata Baraccano);

direzione piazzale Atleti Azzurri: via Santo Stefano (partenza dalla fermata Baraccano) - via Murri…

Linea 18

Direzione piazza San Francesco: … via Don Minzoni - piazza dei Martiri (termina alla fermata Piazza dei Martiri);

direzione Noce / Trebbo Corticella Collodi: Piazza dei Martiri (partenza dalla fermata Piazza dei Martiri) - via Don Minzoni - viale Pietramellara - via Zanardi …

Linea 19

Direzione San Lazzaro: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via dei Mille …;

direzione Caduti di Casteldebole: … via Mazzini - viale Ercolani - viale Filopanti - viale Berti Pichat - viale Masini - viale Pietramellara (fermata K) - via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani …

Linea 20

Direzione Pilastro Casini: … viale Pepoli - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via dei Mille …;

direzione Casalecchio: … via dei Mille - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - viale Pepoli …

Linea 21

Direzione Beolco: … via Andrea Costa - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola …;

direzione Filanda: … via Amendola - via Don Minzoni - v.le Pietramellara - v.le Silvani - v,le Vicini - via A.Costa …

Linea 23

Direzione Lame: … via Saffi - viale Silvani (termina alla fermata Silvani);

direzione Normandia: viale Silvani (partenza dalla fermata Silvani) …

Linea 29

Direzione Roncrio: … via Zanardi - viale Silvani - viale Vicini- viale Pepoli - viale Aldini - via San Mamolo …;

direzione parcheggio Tanari: …via S.Mamolo - viale Aldini - viale Pepoli - viale Vicini - viale Silvani - via Zanardi…

Linea 30

Direzione Stazione Centrale: … viale Panzacchi - viale Panzacchi - viale Aldini - viale Pepoli - viale Vicini - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola …;

direzione San Michele in Bosco: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - viale Vicini - viale Pepoli - viale Aldini - viale Panzacchi …

Linea 36

Direzione San Camillo: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola …;

direzione Naldi: ... via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani …

Linea 38

Direzione Fiera District: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola …;

direzione Ospedale Maggiore: … viale Gozzadini - viale Panzacchi - viale Aldini - via Saragozza…

Linea 39

Direzione Ospedale Maggiore: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - via Saffi …;

direzione Fiera District: … via Urbana - via Marsili - via Garibaldi …

Linea 51

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Gozzadini - viale Panzacchi - via D’Azeglio - via Marsili - via Garibaldi - viale XII Giugno (termina alla fermata Tribunale);

direzione Monte Donato: viale XII Giugno (partenza dalla fermata Tribunale) …

Linea 52

Direzione piazza Cavour: … via D’Azeglio - via Marsili - via Garibaldi - viale XII Giugno (termina alla fermata Tribunale);

direzione Osservanza / Cippo di Sabbiuno: Viale XII Giugno (partenza dalla fermata Tribunale) - viale Panzacchi - via San Mamolo …

Linea 86

Direzione piazza San Francesco: … via Don Minzoni - piazza dei Martiri (termina alla fermata piazza dei Martiri);

direzione Casalecchio Marullina: piazza dei Martiri (partenza dalla fermata piazza dei Martiri) - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani - via De’ Crescenzi …

Linea 87

Direzione Lame: … via Saffi - viale Silvani (termina alla fermata Silvani);

direzione Prataccio / Castelfranco Emilia Stazione: viale Silvani (partenza dalla fermata Silvani)…

Linea 91

Direzione Stazione Centrale: … via Saffi - viale Silvani - viale Pietramellara - via Don Minzoni - via Amendola …;

direzione Calderara / Longara: … via Amendola - via Don Minzoni - viale Pietramellara - viale Silvani …

Linea 96

Direzione piazza Cavour: … via Murri - viale Carducci - via Dante - via Santo Stefano (termina alla fermata Baraccano);

direzione Pianoro Vecchio: via Santo Stefano (partenza dalla fermata Baraccano) …