Via di San Luca Cantieri fino a metà luglio

Ecco i cantieri in partenza in città da oggi. Via Filippo Terzi da oggi al 16 maggio, tra il civico 12 e il 18, chiusa per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, con entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via da Formigine e dal lato di via Giuseppe Dozza. Via Antonio Giuriolo da oggi al 26 maggio, all’altezza del civico11, chiusa per realizzazione nuovo allaccio fognario, con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via Arcoveggio e dal lato di via Proni. Via Malvolta da oggi a mercoledì all’incrocio con via Romagnoli, chiusa (compreso l’incrocio) a causa dei lavori di asfaltatura per la realizzazione dell’incrocio rialzato dalle 8,30 alle 18. Via di San Luca da oggi al 14 luglio, all’altezza del civico 10, avrà dei restringimenti per la realizzazione di una passerella pedonale esterna al portico. Via Belluzzi da oggi al 10 luglio, avrà dei restringimenti e soppressione della zona sosta, per il rifacimento dei marciapiedi.