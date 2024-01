Violenta e minaccia la compagna davanti alla figlia minorenne: uomo finisce in carcere

Bologna, 26 gennaio 2024 - Un uomo è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali ai danni della sua compagna. La misura cautelare è stata eseguita dalla Squadra mobile, mercoledì 24 gennaio, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura.

Secondo l'accusa l'uomo di origine cubana, avrebbe minacciato, insultato e provocato ferite alla sua compagna costretta a subire rapporti sessuali a cui la vittima accondiscendeva per timore delle reazioni dell’indagato, il tutto alla presenza della figlia minorenne.

Violenze che erano iniziate da luglio 2022. L'uomo, inoltre, durante la convivenza non contribuiva in alcun modo economicamente alle esigenze della famiglia, ma faceva spesso uso e abuso di droga e alcol.

La donna, a cui lui non permetteva di incontrare i propri familiari, ha subito numerose aggressioni fisiche e verbali, anche mentre era incinta. Esausta per le violenze subite la donna si è rivolta alla polizia, denunciando il compagno. Denuncia che ha portato all'applicazione della misura cautelare in carcere dell'uomo.