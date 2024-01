Approfittava degli autobus affollati per palpeggiare le passeggere, arrestato per violenza sessuale

Bologna, 27 gennaio 2024 - Approfittava degli autobus affollati per allungare pesantemente le mani e palpeggiare le passeggere nelle parti intime. Succede a Bologna e alla fine - grazie alle denunce incrociate delle vittime - l'uomo è stato individuato e arrestato dalla polizia nei pressi della stazione centrale. Gli agenti della polizia ferroviaria sono stati fermati da una ragazza che, pur non essendo tra le donne importunate, ha raccontato cos'era appena successo sul bus.

Proprio in quel momento s'è avvicinata ai poliziotti una delle vittime del molestatore: la seconda giovane donna, visibilmente scossa e agitata dopo l'esperienza subìta, ha raccontato la sua esperienza. L'uomo l'aveva toccata nelle parti intime sullo stesso autobus indicato dalla prima testimone.

A quel punto le due ragazze hanno descritto nei particolari il molestatore agli agenti, che dopo poco l’hanno individuato e accompagnato in ufficio per gli accertamenti del caso. Alla fine si è appurato che lo straniero, durante il tragitto effettuato a bordo del bus, approfittando anche dell'affollamento del mezzo, aveva molestato più viaggiatrici, ed è stato tratto in arresto per violenza sessuale.