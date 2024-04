Violenze sulla vicina di casa: “Aspetto di ammazzare tuo marito”. Fermato 25enne bolognese

Bologna, 22 aprile 2024 - Un nuovo terribile caso di violenza nel territorio bolognese. Atti persecutori e lesioni personali nei confronti della giovane vicina di casa: questo è ciò di cui è accusato un individuo di 25 anni, al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.

La vicenda

Un 25enne bolognese ha ricevuto un'ordinanza applicativa della misura cautelare, all'interno di un'indagine effettuata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna. Il giovane si sarebbe presumibilmente reso protagonista di una serie di molestie e atti persecutori nei confronti di una ragazza sulla ventina, sua vicina di casa.

Stando alle ricostruzioni della vicenda, la giovane ragazza è stata di fatto costretta a vivere in una condizione di ansia e terrore, oltre che a cambiare le proprie abitudini di vita. Dopo averla inizialmente pedinata, molestata e minacciata verbalmente, il 25enne è passato direttamente dalle parole ai fatti, prima danneggiando parabrezza e pneumatici della sua automobile, poi colpendola con uno schiaffo.

"Aspetto solo il momento giusto di ammazzare tuo marito!" è solo una delle frasi intimidatorie che il giovane avrebbe rivolto alla vicina di casa, solo perché quest'ultima non ricambiava le sue attenzioni. La ragazza, in seguito all'aggressione subita, si era recata immediatamente al Pronto Soccorso per farsi medicare.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito dell'indagine effettuata dai carabinieri della stazione di Corticella, ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero disponendo nei confronti del presunto aggressore il divieto di avvicinamento alla vittima. Il 25enne, per il momento, ha ricevuto nei suoi confronti un'ordinanza applicativa della misura cautelare.