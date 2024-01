Beccamorta, narrazioni dark e romantiche

Bologna, 17 gennaio 2024 – I suoi follower crescono di giorno in giorno e non perché racconti di creme di bellezza, outfit, make up, gattini o cucina bio. Oppure, non sarà che nel suo particolarissimo e intrigante progetto, tutto questo mondo da normo-influencer è naturalmente intrinseco? Probabile, perché Beccamorta, al secolo Maria Veronica Zinnia , 28 anni, tiktoker e instragramer bolognese che raccontiamo oggi nel podcast Il Resto di Bologna, attraverso la sua narrazione dei cimiteri d’Italia e d’Europa, diffonde anche uno stile dark e romantico molto netto.

Chi sa leggere il suo universo la segue per immedesimazione, chi non la conosce e non è parte di questa cultura, rimane incuriosito, se va oltre i pregiudizi.

Profondità spirituale e grande ironia, padronanza del mondo digitale e di quello culturale degli ’avi’, in grande affinità elettiva. Beccamorta è un seme di un mondo alternativo a quello generalista e ogni suo racconto tramite foto e video, ci porta per mano a conoscere personaggi, leggende, aneddoti.

Qui si parla di impeto e tempesta, di fantasia, mistero della notte, dignità dell’ignoto e visione dell’ordinario trasfigurata da un senso più elevato. Tutto questo mondo che una ventottenne bolognese mette nelle sue storie e nei divertissment digitali, sono l’attualizzazione di quella ricerca estetica d’altri tempi che Veronica condivide con il suo pubblico: 55mila follower su Tik Tok, 19 mila su instagram.