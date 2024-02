Diabolik, i Manetti salutano la Regione

Interrogatori mozzafiato, inseguimenti adrenalinici, baci, rapine epiche, sparatorie all’ultimo colpo. Sono solo alcuni dei momenti più cinematografici che le torri del Fiera District hanno vissuto dal 2019 al 2022 nelle settimane di permanenza a Bologna del set della trilogia di Diabolik. Per rendere omaggio a questi luoghi i registi Manetti Bros. hanno deciso di salutare la Regione con un incontro nel quale ripercorrere i momenti più emozionanti di questa avventura. Di cui, al momento non sono stati annunciati nuovi capitoli.

Nella sala polivalente della Regione sono state proiettate tre clip dei tre film su Diabolik a cui sono stati invitati i dipendenti della Regione e nell’occasione i registi hanno incontrato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, cui è stato fatto omaggio della ’mappa’ di Clerville, l’immaginaria cittadina in cui sono ambientate tante avventure di Diabolik ed Eva Kant.

"Questa produzione si è rivelata un successo – ha commentato Bonaccini – e siamo orgogliosi di aver contribuito con gli scenari di viale Aldo Moro. Il settore dell’audiovisivo è di fatto entrato nelle politiche industriali della Regione con un impegno importante per un comparto nel quale continueremo a investire". I tre film su Diabolik sono stati sostenuti anche col Fondo dell’Audiovisivo regionale con un contributo di 450mila euro in totale, e la ricaduta economica della trilogia è stata di oltre 23 milioni, con un volano di circa 4,5 milioni. L’Emilia-Romagna Film Commission ha dato supporto logistico, mettendo a disposizione alcuni uffici regionali nelle Torri in Fiera di viale Aldo Moro 18, dove è stato ricostruito l’ufficio dell’ispettore Ginko nella questura di Clerville, dove agisce il personaggio antagonista di Diabolik. Oltre che nelle torri della Regione, le riprese sono state effettuate anche nel centro storico e in alcune arterie centrali, dove ha sfrecciato la Jaguar nera del ‘re del terrore’. Nel triennio 2021-2023 il settore dell’audiovisivo è di fatto entrato nelle politiche industriali della Regione, con sostegni per 16,8 milioni di euro, distribuiti tra produzione (53%) e promozione (46%).