Groove City, a Bologna ‘assaggino’ di Porretta Soul

Bologna, 25 maggio 2023 – A regalare una speciale prevuée sul Porretta Soul Festival 2023 che si terrà dal 20 al 23 luglio per celebrare i vent’ anni dell’apertura dello Stax Museum of American Soul Music di Memphis, in collaborazione con la Stax Music Academy e la partecipazione di artisti che hanno fatto la storia della musica soul, venerdì sera al Bravo Caffè ci saranno i Groove City, solida formazione bolognese sul palco dalle 22 con la chanteuse Daria Biancardi, smacchinando tra soul e blues colorati di vintage.

Frequentatori privilegiati di alcune rassegne di notevole appeal, collaborazioni altolocate da Charlie Wood, cantante ed hammondista di Memphis con cui hanno registrato al Bravo brani del cd ‘Friends’ al trascendentale saxofonista di Detroit Sax Gordon, elaborano un interplay esclusivo, tra incursioni nel funky e nel jazz, con la cantante siciliana, ex ‘fille prodige’ dai vocalizzi sorprendenti, finita nel cono di luce dopo essere entrata a far parte del gruppo gospel ‘Palermo Spiritual Ensemble’.

Trampolino di lancio per collaborazioni patinate, a cominciare da quella che le permise di performare con musicisti noti in tutto il globo come gli irlandesi ‘Chieftains’ (in gaelico «capo clan»), di partecipare all’album di Francesco Baccini ‘Nostra Signora degli Autogrill’ o di introdurre il concerto degli ‘Earth Wind and Fire’. Esperienze statunitensi plurime, band leader e fondatrice dei Soul Caravan, viene consacrata a un perimetro amplissimo di gloria nel 2014 dal successo riscosso nella trasmissione ‘The voice of Italy’. Del gruppo fanno parte Fabio Ziveri (tastiere), vero deus ex machina della formazione, Andrea Scorzoni (sax), Pier Martinetti (chitarra), Giancarlo Ferrari (basso) e Gianluca Schiavon (batteria).