Il Circolo Bononia ‘ha in testa’ solo la ricerca

È stata una serata speciale ad iniziare la raccolta fondi in favore della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche AUSL di Bologna E.T.S. quella organizzata dal Circolo Bononia, grazie alla presidente Rosanna Ghetti che si è fatta promotrice ideando l’evento. Alla cena di gala ha partecipato una platea di ospiti d’eccezione, a partire dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, socio del Circolo, dal direttore generale dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon, per giungere al presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, al Presidente e al vicepresidente di Emilbanca Gian Luca Galletti e Graziano Massa e a Raffaele Lodi, direttore scientifico dell’IRCCS di Bologna. Tanti anche i soci del Bononia tra cui molti imprenditori del nostro territorio. Erano presenti all’iniziativa anche molti professori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, nonché molti medici dell’IRCCS di Bologna.

La presidente Ghetti che ha ribadito la volontà d’impegno nel sociale e nella beneficenza da parte del Circolo Bononia anche per il futuro, il presidente della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Daniele Ravaglia, ha lanciato l’appello per raccogliere in tempi brevi il milione di euro che manca al completamento della raccolta fondi già iniziata da Alessandro Arcidiacono, direttore generale della Fondazione per la realizzazione del Bellaria Research Center: il nuovo centro di ricerca neurologica sorgerà nel padiglione A dell'ospedale Bellaria, in un'area di 500 metri quadratri da ristrutturare interamente. Si completerà così il progetto che vede uniti Ausl e Regione Emilia-Romagna che hanno già stanziato 2,5 milioni di euro.

La serata benefica è stata quindi la prima di altre iniziative che ha riunito queste tre realtà istituzionali del territorio, come auspicato in apertura dalla presidente Ghetti ed in chiusura dal presidente Bonaccini, che ha manifestato pieno sostegno al progetto anche per il futuro. È seguita una cena di gala offerta dallo Chef del Circolo Bononia Max Poggi che con la sua società “Ingrediente Italia”, con la torta offerta dalla pasticceria Laganà.