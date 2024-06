Musica Insieme 2024 a Bologna: programma e biglietti

Bologna, 5 giugno 2024 - Concerti nel cuore della città, in prestigiosi teatri, al day hospital del Sant’Orsola e tanto altro: è stata presentata la trentottesima edizione di ‘Musica Insieme’, con un cartellone di diciassette appuntamenti che si svolgeranno da settembre di quest’anno a maggio 2025. La rassegna- che gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna - annovera tre debutti, due prime esecuzioni assolute, nuove promozioni e celebri ospiti anche internazionali.

È stato poi rafforzato il gemellaggio con il festival Respighi, che aprirà con un concerto di presentazione il 9 giugno in Piazza Maggiore (per il quale gli abbonati a Musica Insieme avranno un posto riservato, da richiedere entro il 7 giugno a boxoffice@musicainsiemebologna.it), per poi inaugurare ufficialmente il 22 settembre con un concerto al Teatro Auditorium Manzoni, dove l’orchestra del conservatorio “G.B Martini” di Bologna incontrerà il celebre direttore Donato Renzetti e il solista Giovanni Sollima, il violoncellista e autore italiano più eseguito al mondo. La stessa serata segna anche l'inizio della stagione 2024/25 di Musica Insieme, ad evidenziare la stretta collaborazione tra le due.

L’immagine di presentazione

Da anni ormai i cartelloni di Musica Insieme hanno come figura rappresentativa opere iconiche del nostro tempo, o immagini create ad hoc da artisti strettamente connessi alla musica. “Anche quest’anno - spiega la Presidente di Musica Insieme Alessandra Scardovi - abbiamo scelto un’opera di Millo, street artist pugliese noto per i suoi murales dallo stile inconfondibile, con cui abbiamo deciso di creare un ciclo di collaborazione che proseguirà anche negli anni successivi”. Già nel 2023 l’immagine della stagione era un suo lavoro, ‘Sound of you’, un murale dipinto a Shangai nel 2017. Quest’anno è stata scelta un’immagine di poesia evocativa, ‘Blue Trail’, giunta da un muro di Patrasso che esprime tutta la potenza del mare, che tra le mani di una giovane fanciulla seduta su dei palazzi diventa una conchiglia da cui ascoltare musica. L’immagine per altro è caratterizzata dai colori della nostra città, il rosso e il blu, “ricordano la nostra squadra”. sorride Alessandra Scardovi. La collaborazione con Millo non si limita alla rappresentazione delle stagioni di Musica Insieme: il sogno nel cassetto condiviso dagli organizzatori e dal Comune di Bologna è quello di avere in città un murale dipinto dal celebre street artist, che ha esportato il suo talento ormai in moltissime città del mondo. Sogno che è stato accolto dalla delegata alla cultura Elena Di Gioia: “Da due anni abbiamo posto l’attenzione sull'arte pubblica attraverso la creazione di una commissione ad hoc presieduta da Lorenzo Balbi, direttore del Mambo. Insieme a loro individueremo il luogo migliore per incastonare il dono di Millo” spiega.

Il calendario della stagione

Il 22 settembre vi sarà al Teatro Auditorium Manzoni il concerto di inaugurazione di Musica Insieme e del Festival Respighi sopra citato, dopodichè la stagione prosegue portando per la prima volta gli abbonati al Teatro Duse il 25 settembre per ascoltare la Filarmonica Arturo Toscanini, con il direttore Francesco Cilluffo e la violinista Francesca Dego, che eseguirà lo struggente Concerto di Ferruccio Busoni nel centesimo anniversario della scomparsa. L’omaggio al celebre pianista si concluderà poi il 14 ottobre con Arsenii Moon, che debutterà a Bologna dopo aver vinto all’unanimità il Premio Busoni 2023. In cartellone non mancano poi star internazionali, come il leggendario pianista Grigory Sokolov che si esibirà il 25 novembre al Manzoni, o violoncellisti come Enrico Dindo e Gautier Capuçon (che si esibiranno rispettivamente il 18 novembre e il 13 gennaio nel medesimo teatro). Il 3 marzo sarà il momento di Anna Federova, pianista ucraina che vanta il record di 30 milioni di visualizzazioni su Youtube ad un suo concerto, diventando così il più visto dei concerti classici. La stagione si concluderà il 19 Maggio 2025 con l’Orchestra della Toscana, diretta da Niklas Benjamin Hoffmann: con loro si rinsalda la collaborazione, e questa data sarà per entrambi la conclusione della stagione concertistica.

Le promozioni su biglietti e abbonamenti

Alle consuete riduzioni degli anni precedenti, come lo sconto del 25% sull’acquisto di biglietti e abbonamenti under 35 e gli abbonamenti ridotti in platea e galleria per gli over 65, si aggiungono quest’anno nuove formule di avvicinamento alla musica per il giovane pubblico: ‘Il mio primo abbonamento’ per esempio offre agli studenti delle scuole di musica un ciclo di 8 concerti ad un costo vantaggioso, e inoltre per gli under 35 vi sarà la possibilità di fare un abbonamento più breve, avendo suddiviso la stagione in tre periodi: autunno, inverno e primavera. Sono inoltre previste riduzioni del 15% sui biglietti dei vari spettacoli per i possessori della card cultura promossa dal Comune di Bologna, oltre che per gli over 65, titolari Bologna Welcome Card, soci Coop e Touring Club Italiano, titolari abbonamento annuale Tper, iscritti Università Primo Levi. Si segnala inoltre la riduzione del 20% sul prezzo del biglietto per abbonati delle Stagioni appartenenti al Comitato AMUR, abbonati e Cavalieri dell'Accademia Filarmonica di Bologna, abbonati Orchestra Mozart, Amici e Sostenitori della Cineteca di Bologna, abbonati Arena del Sole, Bologna Festival, II Celebrazioni, Europauditorium, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Duse. Non ultimo, ‘A concerto con Mamma e Papà’ consentirà agli abbonati di accompagnare gratuitamente figli e nipoti fino ai 14 anni, e si riconfermano i biglietti speciali a 10 euro per gli studenti under 25. “Perchè la musica è di tutti”, ci tiene a evidenziare Musica Insieme.

Abbonamenti e biglietti: dove acquistarli

Gli abbonamenti saranno in vendita a partire da giovedì 6 giugno presso la Biglietteria di Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E), dal lunedì al sabato con orario 10-13 e 15-18, ma sarà possibile abbonarsi anche comodamente da casa con un bonifico bancario, contattando la Segreteria di Musica Insieme allo 051 271932 o scrivendo a boxoffice@musicainsiemebologna.it.

Il progetto fotografico

Sempre grazie al Comune di Bologna, che aprirà le porte della città, quest'anno Musica insieme propone un progetto ideato dal fotografo Roberto Serra: immortalerà gli artisti ospiti del Festival Respighi e di Musica Insieme nei luoghi più suggestivi della nostra città.