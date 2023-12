Oliver Stone a Bologna domenica 3 dicembre: l’ennesimo blitz del regista in città

Bologna, 1 dicembre 2023 – Nuclear Now è il titolo dell’ultimo film del premio Oscar Oliver Stone. Domenica 3 dicembre il regista newyorkese sarà al Pop Up Cinema Arlecchino (via delle Lame 59/A) alle 17,30, per incontrare il pubblico, introdurre il film e dialogare, al termine della proiezione, con Stefano Buono, Ceo di Newcleo.

Ma è un rapporto di lunga data quello che lega Oliver Stone alle Due Torri. Periodicamente il regista di “Assassini nati - Natural Born Killers”, “Platoon”, “The Doors”, visita la città. Anche a sorpresa, come quando nel 2017, era stato al laboratorio di restauro “L’Immagine Ritrovata”. Il regista newyorkese aveva espresso il suo grande interesse per il lavoro di restauro e conservazione del patrimonio cinematografico, immaginando la possibilità di restaurare alcuni film da lui diretti. E l’occasione si è presentata poco dopo.

Perché il 6 e 7 luglio era sotto le stelle del cinema di piazza Maggiore per introdurre il restauro del suo film The Doors, realizzato nel 1991, e di un altro grande classico del 1987, Wall Street. O a settembre 2020, quando si era fermato a mangiare al ristorante ‘Il Galeone’ di San Lazzaro. Stone, con la moglie e alcuni amici, era partito da Fano, dove era stato ospite di un festival, per recarsi alla Mostra del cinema di Venezia. Ma la tappa a Bologna, anche in questo caso, non poteva mancare.