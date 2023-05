Quirico Filopanti, il patriota astronomo. Per Garibaldi fu ‘prof dell’infinito’. Il podcast

Bologna, 26 maggio 2023 – Patriota risorgimentale, astronomo, inventore, politico... Quante vite ha vissuto Quirico Filopanti. Nato nel 1812 a Riccardina di Budrio, nella Bassa bolognese, Giuseppe Barilli – questo è il suo vero nome – è una personalità poliedrica, ancora poco conosciuta considerata i meriti. Per scoprirla, potete ascoltare il nostro podcast gratuito di oggi, sul nostro sito (basta inquadrare il QR Code in prima pagina locale) e sulle principali piattaforme Spotify, Apple e Google Podcasts. A guidarci in questo viaggio, la professoressa Lorenza Servetti, grande conoscitrice di Filopanti.

Tra le altre cose, Filopanti viene ricordato per essere il precursore dell’invenzione dei fusi orari: intuizione, peraltro, che non gli verrà mai riconosciuta.

La sua idea di scienza, del resto, è tutta tesa alla praticità: studia e realizza progetti di acquedotti e ferrovie, e addirittura anche un dirigibile, mai costruito, che però ricorda da vicino i successivi Zeppelin e Hindenburg. Grande divulgatore, illustra al popolo, anche in piazza Maggiore a Bologna, la posizione degli astri. Patriota, combatte contro gli austriaci in Montagnola nel 1848, e ancora difende la Repubblica Romana realizzando geniali barricate mobili. Eletto più volte in Parlamento sui banchi dei Repubblicani, il ’professore dell’infinito’ (la definizione è di Giuseppe Garibaldi) muore in povertà nel 1894.