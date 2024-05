Un tifoso del Bologna calcio tra il pubblico ad Amici

Bologna, 5 maggio 2024 - Il Bologna calcio è protagonista anche ad Amici, ieri sera in onda su canale 5, grazie a un tifosissimo che, nel pubblico, ha sventolato la sciarpa rossoblù.

Tutto è accaduto durante l’esibizione di Mida, il cantautore venezuelano, che ieri sera si è scontrato al ballottaggio finale contro Martina, eliminata definitivamente dal talent show. Prima dell’ultima sfida, infatti, Mida si è seduto sulle scale, tra il pubblico, per esibirsi con il suo inedito Fight Club.

Qui, proprio accanto al cantante emergente, un tifoso del Bologna fc, con al collo la sciarpa del club, l’ha mostrata fiero, con lo stemma della squadra in bella vista. Poi, appena è partito definitivamente il pezzo, l’appassionato ha iniziato a sventolarla a più non posso, come fosse allo stadio. Un gesto simpatico e divertente, che mostra l’amore e la passione provata dai tifosi per il Bfc, che spopola anche sul piccolo schermo.