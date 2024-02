Vasco Rossi: “Freak Antoni era un genio”

Bologna, 14 febbraio 2024 – Il Locomotiv di Bologna, come tanti altri club italiani, lunedì sera ha ricordato Roberto Freak Antoni nel decennale della scomparsa. Il cantautore, scrittore, attore, poeta, artista performativo e molto altro, che per 35 anni è stato voce e anima degli Skiantos, creatore del rock demenziale, scomparso a poche settimane dal sessantesimo compleanno dopo una lunga malattia. Tra gli amici e artisti che lo hanno ricordato durante la serata “Largo all’avanguardia”, c’era anche Vasco Rossi, che ha mandato al Locomotiv il suo ricordo di Freak.

“Sono stato un estimatore degli Skiantos fin da subito - racconta nel video pubblicato pure sui social - All’inizio degli anni ‘80 a Bologna c’erano un sacco di gruppi che facevano rock e io ero tra quelli. Naturalmente ero snobbato da tutti gli altri, ma sapevo che ne sarebbero rimasti solo due: io e gli Skiantos. E infatti è stato così”.

Per il Kom, “Freak Antoni era un genio. Un genio completo e anche folle. Una volta ho chiamato una mia amica, non so perché mi ha risposto lui e mi ha detto: ‘Ma chi sei tu?’. Cosa te ne frega di chi sono io?”, sorride. “Li ho amati molto - continua - perché sono stati un gruppo di rock demenziale, che ha scombussolato l’Italia della musica italia in un modo straordinario. Ecco allora volevo cantarvi una canzone che mi piaceva molto e che vorrei fare anch’io un giorno, che è “Sono buono”. E dopo la dissolvenza intona la strofa: "Forse mi volevi più cattivo. Più deciso e più aggressivo. Ma oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono".