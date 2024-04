Caffè Segafredo: il fondo QuattroR rileva il 50% di Massimo Zanetti Beverage Group

Bologna, 4 aprile 2024 – Novità nel mondo della Segafredo Zanetti, l’azienda bolognese specializzata in produzione e vendita di caffè. Il fondo di private equity QuattroR ha acquisito dalla famiglia Zanetti una quota del 50% di Massimo Zanetti Beverage Group con l'obiettivo - si legge in una nota - di accelerarne la crescita e la creazione di valore a lungo termine.

Il Massimo Zanetti Beverage Group è stato fondato da Massimo Zanetti più di 50 anni fa ed è uno dei principali attori globali nel settore del caffè: con un portafoglio di oltre 40 marchi, tra cui Segafredo che è tra i simboli dell'espresso italiano, il gruppo conta più di 3.300 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,1 miliardi di euro.

L’entrata di QuattroR nel gruppo

QuattroR entra nel gruppo principalmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale. L'obiettivo è quello di consolidare la leadership europea e rafforzare ulteriormente la sua presenza globale.

Infatti, nonostante le origini italiane, il mercato italiano rappresenta oggi meno del 10% del fatturato del gruppo, presente in 110 paesi, con 20 stabilimenti e un network importante di caffetterie.

Chi è il nuovo Ceo

Massimo Zanetti, presidente della società, continuerà a contribuire con la propria esperienza e capacità imprenditoriale allo sviluppo del gruppo. Il cda di Massimo Zanetti Beverage Group ha nominato in data odierna Pierluigi Tosato nuovo Ceo. Tosato vanta più di 25 anni di esperienza nel settore food&beverage di grandi gruppi industriali, come Ceo e membro del board di aziende tra cui Biscuits Bouvard, Continental Bakeries, Deoleo, Bolton Food, Acqua Minerale San Benedetto.

"Sono davvero onorato di poter guidare il Gruppo Massimo Zanetti Beverage in questa stimolante fase di crescita e consolidamento - ha commentato Tosato - Vedo nel gruppo un notevole potenziale sia strategico che commerciale in un settore molto interessante". "La partnership con QuattroR rappresenta un'opportunità e uno stimolo per noi, per consolidare ulteriormente il percorso di crescita del gruppo, massimizzando la creazione di valore", ha commenta Zanetti. "La condivisione dei nostri valori imprenditoriali e la complementarietà di competenze agevolerà il raggiungimento degli obiettivi del gruppo". "Con questa operazione confermiamo il nostro impegno ad affiancare e sostenere nel medio-lungo periodo imprenditori di successo, focalizzati a dare ulteriore sviluppo al proprio business", ha sottolineato Francesco Conte, amministratore delegato di QuattroR. "L'investimento in Massimo Zanetti Beverage Group è perfettamente in linea con il nostro impegno di valorizzare importanti marchi italiani presenti su scala globale".