Lamipress, 45 anni di innovazione e crescita

Anniversario nel segno dell’innovazione quello celebrato dalla Lamipress, azienda del settore metalmeccanico che ha raggiunto i suoi primi 45 anni di attività. Marchio storico con sede nel distretto produttivo di Chiesa Nuova leader nel settore della produzione di particolari tranciati e ‘imbutiti’. Azienda in salute, in crescita di fatturato ed occupazione, con importanti investimenti in innovazione, riconosciuti anche da Cna che ha assegnato a Lamipress la pergamenta del buon anniversario da Simonetta Soverini, presidente Cna area valli del Reno, Lavino e Samoggia affiancata dal resposabile della stessa area Marco Bonacini.

Fondata nel 1993 dai fratelli Piccinini, Ermete e Mauro, già soci dal 1979 della Meccanica Stamper, Lamipress vede oggi alla guida Roberta Piccinini (figlia di Ermete) insieme al marito Maurizio Bettini e a Elisa e Marco Piccinini (figli di Mauro). I suoi clienti sono aziende dei settori macchine agricole, automotive, industria edile, elettromeccanica, elettronica e, grazie ad un ampio parco macchine comprendente presse da 15 a 400 tonnellate in grado di produrre ogni anno milioni di particolari tranciati e imbutiti.

"L’attenzione all’innovazione – dice Roberta Piccinini, presidente del consiglio di amministrazione Lamipress – è sempre stata presente, ma a partire dal 2006 abbiamo avviato un percorso di collaborazioni con diverse università italiane (Bologna, Modena e Reggio Emilia) per lo sviluppo di progetti innovativi in diversi campi, dall’automazione robotica a sistemi per la produzione di nanofibre per i quali abbiamo ricevuto anche contributi regionali e che hanno prodotto due start up". Lo scorso anno Lamipress ha partecipato e vinto il bando regionale per la digitalizzazione e "questo ci ha consentito di installare in azienda tre nuovi robot. Per il 2024 abbiamo già commesse importanti e quindi guardiamo con ottimismo insieme ai nostri dipendenti all’anno che sta arrivando", aggiunge Roberta Piccinini.

g.m.