Maestri del lavoro: la premiazione a Bologna con le Stelle al merito

Bologna, 1 maggio 2024 – È iniziata con l'esibizione di un terzetto d'archi, con tanto di solenne ed emozionante inno di Mameli, la cerimonia di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro, nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo. Presenti le più alte cariche della città, civili e religiose, oltre che diversi amministratori locali della Città metropolitana, per il Comune c'era la vicesindaca Emily Clancy.

La Stella al Merito del lavoro viene conferita dal presidente della Repubblica su proposta del ministero del Lavoro. Il saluto del prefetto Attilio Visconti. "È una giornata di festa e di riflessione. L'alto riconoscimento premia l'istinto non solo per particolari meriti e la capacità di contribuire al miglioramento delle tecniche delle lavorazioni, ma anche per la capacità di trasmettere alle nuove generazioni i valori del lavoro e dell'impegno. Il lavoro è vita, è crescita professionale e personale". Commosso l'applauso della platea - circa un migliaio di persone presenti - al ricordo del prefetto alle sette vittime della Strage di Suviana. "Dobbiamo centuplicare i nostri sforzi per far sì che una simile tragedia non succeda mai più", questo il monito di Visconti. "È cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza che la dignità del lavoro sia al primo posto, testimonio direttamente vivendo in prima persona i contenziosi legati alla vita delle aziende, che trovano soluzione attraverso il confronto. Formazione, conoscenza e consapevolezza - ha continuato Visconti - devono essere al centro di tutto, il valore della sicurezza del lavoro deve essere avvertito come bene primario dalle imprese e dalle istituzioni. Cari Maestri del Lavoro, la sfida dell'intelligenza artificiale è la più delicata da raccogliere. È una sfida epocale. Mi piace il messaggio che trasmettete alle nuove generazioni, di innovazione e di rispetto della dignità umana, in questo spirito buon primo maggio a tutti".

A Palazzo Re Enzo è intervenuta anche la Console regionale dei Maestri del Lavoro, Alessandra Castelvetri. "Ci complimentiamo con i neo Maestri e le neo Maestre, che ricevono la più alta onorificenza per un lavoratore dipendente - ha detto la Console -. Questa Stella che ricevete ha un significato, le cinque punte rappresentano le vostre peculiarità. Passione, coraggio, competenza, capacità: desidero ricordare che nel dicembre del 2023 c'è stato il nostro centenario, che abbiamo celebrato. Tutti i Maestri del Lavoro di tutti i consolati sono impegnati nella formazione delle nuove generazioni in età scolare. Vogliamo che i giovani imparino ad avvertire il pericolo e ad avere una maggiore tutela della sicurezza in ogni ambito della vita". I Maestri del Lavoro premiati oggi sono 93, "ma le donne sono soltanto 20, poche - ha continuato Castelvetri -. Esiste una difficoltà persistente di conciliazione tra lavoro e gestione degli impegni familiari. Questo fenomeno può essere superato solo con un cambiamento culturale, e ahimè ci vorranno ancora anni”.