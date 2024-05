Arianna Meloni a Bologna: “Fratelli d’Italia può influenzare l’Europa”

Bologna, 20 maggio 2024 – Oltre 300 persone al Royal Hotel Carlton di via Montebello per Arianna Meloni. La responsabile segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia arriva accompagnata dal viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami e dal candidato alle Europee della circoscrizione Nord-Est, Stefano Cavedagna. Salita sul palco, parla subito del suo rapporto con la sorella, la premier Giorgia Meloni.

"Quando sono stata invitata qui, a Bologna, piazza molto importante ci ho pensato un po': magari si aspettano Giorgia poi arrivo io...", dice prendendosi l'applauso. In platea tutto lo stato maggiore del partito, dalla capogruppo di FdI in Regione, Marta Eangelisti al senatore Marco Lisei e ai consiglieri Felice Caracciolo, Francesca Scarano e Francesco Sassone. In sala anche ex An e ex consiglieri della giunta Guazzaloca.

Arianna Meloni, poi, definita "soldato" del partito dal viceministro Galeazzo Bignami, carica le truppe: "Fratelli d'Italia ha una forza tale che può influenzare l'Europa. Saremo noi la vera sorpresa di queste elezioni".

A margine dell'evento, due parole sulle prossime Regionali. Il viceministro Bignami si dice coerente con la sua idea di mesi fa di puntare su una candidatura civica. E conferma quanto detto stamani dal ministro leghista Matteo Salvini: "Stiamo valutando diversi profili".

Non manca un riferimento all'alluvione. "Giovedì ci sarà il cdm che darà il via libera al rimborso dei beni mobili danneggiati" dal cataclisma di maggio, conferma Bignami, ribadendo quanto detto qualche giorno fa.