Il generale Roberto Vannacci presenta i suoi libri alla Torretta

Il generale Roberto Vannacci sta girando la pianura bolognese. Appuntamento venerdì alle 20.30, alla Torretta di Molinella per l’appuntamento ‘Du ciachar in cumpagnì’, occasione in cui il generale palerà dei suoi libri e, indubbiamente, anche della sua discesa in campo per la Lega alle europee di giugno.

Non mancherà, anche in questo caso, come è avvenuto pochi giorni fa anche nella tappa del militare a Medicina, una serata alternativa, organizzata al Centro culturale Eurobar, organizzata da Marisa Succi, Eleonora Mota, Domenico Ietto, Vanni Sgaravatti, Mattia Sgargi, in cui si parlerà di disabilità. Slogan "+ Jannacci - Vannacci".

A moderare ‘Oltre ogni barriera’ sarà la candidata per la maggioranza, Letizia Fattori, che spiega: "A noi l’idea di società proposta da Vannacci non piace. Non è vero che la politica si assomiglia tutta: spesso ci sono in campo visioni del mondo molto diverse. Non ci piace chi liquida discorsi molto complessi con affermazioni abiliste, razziste e omofobe. Abbiamo sempre lavorato per creare un paese inclusivo, aperto, accogliente, non violento, in cui tutte e tutti possano trovare il proprio spazio, e le discriminazioni invece di spazio non ne trovino più. Il 17 maggio ci troviamo per parlare di un tema che ci sta molto a cuore: i diritti delle persone con disabilità. Il titolo è "Oltre ogni barriera" perché nella nostra idea di società non c’è spazio per divisioni né barriere di alcun tipo".