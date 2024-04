Comune di Bologna, bilancio 2023 chiuso con 28,9 milioni di avanzo. “Risultato straordinario”

Bologna, 8 aprile 2024 – "Quello che vi presentiamo è un risultato straordinario, ovvero un avanzo libero di bilancio di 28,9 milioni di euro. Questo risultato arriva soprattutto dal contrasto all'evasione fiscale, che non è scontata perché è una scelta politica. La riforma fiscale del governo, infatti, ha depotenziato il contrasto agli evasori". Anche sul territorio del rendiconto di Bilancio 2023, il sindaco Matteo Lepore ha scelto di andare allo scontro con il governo Meloni, reo per il primo cittadino di mettere i bastoni tra le ruote agli enti locali.

"Scontiamo dei tagli pesanti da parte dell'esecutivo che ci mettono in difficoltà, e non so quanto potremo andare avanti nei prossimi anni - attacca Lepore -. Da Roma si preferisce dire agli italiani 'fate quello che volete'. Io sono fortemente critico riguardo alla riforma fiscale. Però, fortunatamente, siamo stati delle formichine e siamo riusciti anche quest'anno a presentare un rendiconto notevole".

Il sindaco ha sottolineato che "i tributi locali non aumentano a Bologna da una decina d'anni, e confermiamo un forte impegno sui servizi a tariffe invariate". Il Comune mette 300 milioni per sociale, scuola, cultura, turismo, giovani e sport, nel complesso il rendiconto di cassa per il 2023 si chiude a 1 miliardo e 106 milioni di euro. Le entrate correnti accertate nel 2023 ammontano a 741,6 milioni di euro, con un incremento di 72,9 milioni di euro rispetto al 2022.

"Costa tutto di più rispetto allo scorso mandato - ha sottolineato Lepore -, ma stiamo cercando di fare fronte a tutto. Abbiamo deciso di mettere 11,7 milioni di euro in più all'anno, per tre anni, sulla manutenzione stradale ora che siamo in discesa con le fasi di cantierizzazione più importante". Le entrate da contrasto all'evasione fiscale, con recupero degli arretrati, sono di 35,9 milioni di euro.