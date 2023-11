Congresso FdI a Bologna, Sassone e Zuntini eletti coordinatori

Bologna, 5 novembre 2023 - Tutto esaurito all'hotel Sydney di via Michelino per il primo congresso di Fratelli d'Italia per eleggere Francesco Sassone, consigliere di FdI, coordinatore provinciale del partito, e Manuela Zuntini, oggi vice presidente del Consiglio comunale, coordinatrice per la grande città.

Galeazzo Bignami, Francesco Sassone, Giovanni Donzelli, Manuela Zuntini e Marco Lisei (FotoSchicchi)

Oltre agli esponenti nazionali e locali dei meloniani (da Giovanni Donzelli – deputatio e responsabile organizzazione FdI – al viceministro Galeazzo Bignami al senatore Marco Lisei e al capogruppo Francesco Cavedagna), anche i rappresentanti dei partiti alleati, Cristiano Di Martino per la Lega e Angelo Scavone per Forza Italia, ma anche Marco Lombardo di Azione.

Più di 600 le persone presenti di prima mattina (in attesa dei numeri finali), tra iscritti, militanti e tanti rappresentanti delle categorie produttive e sindacali (tra gli altri, il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, Tiziana Ferrari, dg di Confindustria Emilia Romagna centro, Enrico Postacchini di Ascom, Claudio Pazzaglia di Cna e Alberto Zanni di Confabitare).

Ad aprire l'assise il presidente della Cei, e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi che ha parlato della necessità di "buona politica per unire. Solo così si possono battere i semi dell'odio. Tutti dobbiamo essere artigiani di pace".

Tanti gli interventi in sala, con un obiettivo ben chiaro: strappare sempre più comuni al centrosinistra con un percorso sempre più strutturato in vista delle Europee e delle Regionali. Bignami e Donzelli sulle candidature non si sbilanciano. Ma il concetto dei meloniani per il post Bonaccini è chiaro: "Non è solo importante vincere, ma governare bene".