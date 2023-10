Fratelli d’Italia lancia la scuola provinciale di formazione politica

Fratelli d’Italia Forlì-Cesena lancia la prima scuola di formazione politica in provincia. L’esordio sarà sabato alle 19 al Palazzo del Ridotto di Cesena in piazza Almerici. Imterverranno Giovanni Donzelli (deputato e responsabile nazionale organizzazione di FdI) e Michele Barcaiuolo (senatore e coordinatore regionale di FdI) per approfondire l’attività governativa e i risultati del primo anno di Governo Meloni. Seguiranno una serie di incontri che spazieranno sui grandi temi nazionali e internazionali.

"Lo scopo è di offrire un percorso formativo, ispirato ai valori e ai principi conservatori, ponendo l’attenzione sui temi nazionali e internazionali più significativi – commenta Alice Buonguerrieri, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia –. L’iniziativa che ci rende orgogliosi parte dall’esperienza delle donne e degli uomini che hanno portato la destra alla guida della nostra Nazione: esperienze, a partire da quella di Giorgia Meloni, che muovono i primi passi nel movimento giovanile e studentesco, cresciute nel tempo all’interno delle istituzioni locali, sempre in mezzo alla gente. Il nostro partito punta sui giovani e investe sulla loro crescita, lo dimostra l’attivismo del nostro movimento giovanile, lo conferma anche questa scuola di formazione politica. Una scuola aperta a tutti, perché c’è bisogno di politica e noi, come sostiene il presidente Meloni, crediamo nella politica come massima dimensione dell’impegno civile".

La scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia iniziere avrà un incontro al mese fino a febbraio. Ci sarà poi una pausa in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative, e poi riprenderà dopo la tornata elettorale della primavera 2024. Dopo il primo incontro dedicato all’attività di Governo, è previsto un focus sulla Riforma della Giustizia, uno sugli enti locali e uno sulle politiche europee. Per ogni incontro saranno coinvolti esperti e rappresentanti nazionali del partito".