FI: "Più reati e centro storico non protetto"

"La sicurezza é un bene primario per imprese e cittadini" é il tema del convegno promosso oggi alle 16.30 alla sala convegni di Cesena Fiera da Forza Italia con le organizzazioni sindacali delle forze dell’ordine sugli interventi per aumentare i livelli di sicurezza. Interverranno l’on. Rosaria Tassinari, il commissario cittadino di Forza Italia Michele Pascarella (nella foto) e i segretari provinciali Siulp, Sap e Siap.

Il commissario comunale di FI e capolista alle comunali Pascarella denuncia intanto che "il centro storico di Cesena è escluso dal regolamento di Polizia urbana come area urbana sottoposta a misure di particolare tutela e ciò non consente alle forze dell’ordine di adottare l’ordine di allontanamento e di non ritorno per 48 ore a chi attenta alla sicurezza pubblica, come avviene alla stazione e nell’area del campus universitario. È la prova che per questa giunta il centro non deve essere protetto".