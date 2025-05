Cesena Basket 2005: Salvezza Conquistata con Quarta Vittoria Consecutiva

Missione compiuta per la Cesena Basket 2005, che grazie alla quarta vittoria consecutiva conquistata nella poule che mette in palio la salvezza nel campionato di Divisione Regionale 1, è riuscita a blindare la categoria al fotofinish. I cesenati di coach Marco Vandelli sono stati protagonisti di un finale di stagione da applausi, arrivato quando l’esito del torneo era a un passo dall’essere compromesso a causa di una serie di sconfitte legate prima di tutto all’accavallarsi di infortuni e assenze che avevano decimato il roster. Il gruppo è tornato al completo quando era ormai spalle al muro e da lì ha solo vinto, risalendo la china della classifica e piazzando la ciliegia sulla torta sabato sul campo di Anzola, dove i cesenati hanno regolato gli avversari, diretti concorrenti per la salvezza, 63-78 (17-13, 34-36, 50-58).

In effetti la formula prevede una sola retrocessione a questo punto della stagione, il nome di chi dovrà salutare il gruppo emergerà dallo scontro diretto tra la stessa Anzola e Castel San Pietro, appaiate a 8 punti, due in meno dei cesenati, ormai al sicuro. Il match in questione, che riguarda il recupero della gara rinviata in seguito alla morte di Papa Francesco, è l’unico rimasto da disputare e andrà in scena il 10 maggio, coi bancazzurri ormai disinteressati dall’esito. Riguardo alle statistiche, i dati complessivi delle ultime quattro partite disputate dai cesenati parlano di 303 punti realizzati, 229 subiti (57 di media, merito di un’ottima difesa riuscita a ritrovare quell’aggressività suo marchio di fabbrica) e 338 di valutazione (84,5 di media).

La partita. Cesena inizia nervosa e imprecisa, mentre Anzola sembra più sveglia e concreta e mette subito punti importanti fra sé e i romagnoli. Gli ospiti sono tutti nelle mani di Rossi che mette il settimo punto del quarto (e dell’intera squadra) per il parziale recupero (13-7). Da lì l’inerzia cambia: i cesenati spingono sull’acceleratore e pareggiano, lasciando però un mini break di 4-0 agli emiliani in chiusura di primo quarto. La tripla di Oscar Pezzi diventa preludio del sorpasso che Cesena concretizza con i primi di canestri di Montaguti supportato dal solito Rossi e dal giovane Nocerino. Il terzo quarto inizia con due triple di Pezzi, gli affondi di Rossi e il contributo di Poggi, che allungano il divario: 58-50. Nell’ultimo parziale il margine cresce ancora, consentendo alla squadra di Vandelli di iniziare la festa.