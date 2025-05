Torna Green City. L’estate nei parchi delle associazioni

Parte ‘Green City Cesena – Allariaperta’, il progetto comunale che anima parchi e aree verdi pubbliche con attività adatte a un pubblico di tutte le età, da svolgere a contatto con la natura. "Promossa e sviluppata dall’Amministrazione comunale a partire dal 2020 – commenta l’assessore alla Partecipazione e ai Quartieri Lorenzo Plumari – questa iniziativa mette al centro le aree verdi cittadine con lo scopo di valorizzarle.

Ad oggi, in relazione all’edizione 2025, sono già diverse le associazioni e gli enti che hanno avviato la programmazione di iniziative a seguito della sottoscrizione del patto di collaborazione con il Comune di Cesena ma aspettiamo ulteriori adesioni per una nuova, variegata, edizione”.

Nel corso di tutto l’anno, e non esclusivamente in prossimità della stagione estiva, tutti gli interessati possono presentare la propria proposta progettuale da realizzare all’aperto (https://www.comune.cesena.fc.it/progetto/green-city-cesena/).

Il progetto – basato sulla co-gestione di aree verdi, parchi e giardini pubblici – nell’aprile 2020, in piena emergenza pandemica, è stato lanciato dall’Amministrazione comunale per inaugurare una nuova modalità di fruizione delle aree verdi e di utilizzo degli spazi pubblici anche creando i presupposti per nuovi arredi che favoriscano il distanziamento sociale e incoraggino i cittadini a vivere al meglio gli spazi delle frazioni. L’invito ad aderire al percorso progettuale è rivolto a tutti i soggetti che possono avere interesse a co-gestire le aree verdi organizzando iniziative sportive, ricreative, culturali, educative o eventi pubblici al fine di rendere gli spazi attrattivi e vivibili.