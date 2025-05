FdI, lezione sull’immigrazione e Capezzone

Doppio appuntamento targato Fratelli d’Italia oggi a Cesena. Alle ore 18,30, presso il Palazzo del Ridotto, si terrà infatti la terza lezione della Scuola di Formazione Politica organizzata da partito e che avrà come titolo: "Migranti: prima di tutto i doveri. Approfondimento sulle politiche del Governo Meloni per il contrasto all’immigrazione irregolare". L’ingresso è aperto a tutti. Al tavolo dei relatori siederanno Sara Kelany, responsabile nazionale dipartimento immigrazione Fdi, e Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di FdI. Moderatore Nicholas Pellegrini, coordinatore di Gioventù Nazionale Forlì-Cesena. "Invito i cittadini a partecipare a questo evento molto importante per comprendere il grande lavoro che sta facendo il Governo Meloni per contrastare l’immigrazione irregolare" dichiara il deputato Buonguerrieri.

A seguire, dalle ore 20, verrà presentato il libro ‘Occidente. Noi e loro’ del giornalista Daniele Capezzone. L’evento sarà aperto al pubblico. Assieme all’autore del libro, interverrano l’onorevole Sara Kelany e il giornalista Matteo Carnieletto.