Le tagliatelle fanno gola a tutti. In 2mila a tavola a San Mauro Pascoli

Tutti pazzi per le tagliatelle. Oltre duemila persone a San Mauro Pascoli hanno invaso le lunghe tavolate nelle piazze Mazzini e Battaglini, in via Giovanni Pascoli e nelle altre vie del centro storico. Una marea di gente inaspettata, a tavola per l’evento Disco tagliatella, quello più atteso per la stagione degli spettacoli in piazza. E, come dice il proverbio, se il buongiorno si vede dal mattino…, fa presagire una grande estate con il pubblico che ama rimanere in paese. Sabato sera c’erano tagliatelle per tutti i gusti.

Tagliatelle al ragù di scottona e suino nostrano battuto al coltello e tagliatelle al ragù di funghi misti e salsiccia della ’Bottega delle carni’, bis con piselli dell’orto e ragù della nonna della ’Stuzzicheria Da Miro’, tagliatelle di grani antichi bio tipo 1 al matterello al ragù tradizionale di Sandro e agli asparagi da ’Pizoun 1923’; tagliatelle senza glutine al ragù e senza glutine fatte a mano con sugo al ragù di scottona e suino nostrano o ragù di funghi misti e salsiccia. Costo 10 euro a piatto.

L’intrattenimento musicale è stato del dj Luigi Del Bianco e the voice Marchino Ciumbao. Il tutto organizzato dai negozianti dell’associazione Made in San Mauro di cui è presidente il neo eletto Fiorentino Santarelli: "In totale per fare le tagliatelle sono state usate 8.000 uova, circa 800 chilogrammi di farina per oltre dieci quintali di tagliatelle. Quest’anno abbiamo aggiunto il mercatino artigianale locale e, grazie al caldo, birra e vino a fiumi e poi nella seconda parte della serata i cocktail hanno preso il sopravvento".

Novità di questa edizione 2025 è stata l’attenzione per l’ambiente con la presenza di un apposito spazio per la raccolta differenziata.

Felicissimo Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "Speravo che la serata avesse successo, ma un risultato così straordinario sinceramente no. Alle 19 c’erano già tanti tavoli con gente a mangiare le tagliatelle fatte con la sfoglia tirata col mattarello. E’ tutto molto bello, perché quando c’è accordo e sintonia fra gli operatori commerciali diventa tutto più facile. Una manifestazione che ha avviato l’estate 2025 con il botto. Personalmente ho assaggiato le tagliatelle con gli asparagi. Insieme all’associazione Made in San Mauro abbiamo lavorato moltissimo per questo evento. Abbiamo avuto prenotazioni da ogni parte della Romagna. Un evento che era molto atteso da tutti e, visto il successo, sarà sempre quello che ogni anno viene considerato punto forza della partenza della nostra estate. Prossima tavolata in piazza giovedì 24 luglio a ’Cena con Zvanì’, dedicata al nostro grande Giovanni Pascoli".