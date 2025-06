Baiardi e Mancini tra i migliori giovani

Due giovani atleti del vivaio bianconero del Volley Club Cesena sono stati selezionati per far parte delle rappresentative regionali dell’Emilia Romagna: Andrea Baiardi, alzatore e schiacciatore classe 2011 e Anna Mancini, schiacciatrice classe 2010. In questi giorni e fino a domenica 29 giugno a Monopoli, in provincia di Bari, è infatti in corso di svolgimento una delle manifestazioni giovanili più prestigiose del panorama nazionale: i migliori 14 atleti Under 16 e le migliori atlete Under 15 di ogni regione si stanno affrontando nell’ambito di una competizione che coinvolgerà oltre 600 giovani talenti da tutta Italia. La cerimonia di apertura si è svolta ad Alberobello, nella suggestiva location del borgo patrimonio dell’umanità caratterizzato dal fascino dei suoi trulli. A seguire le atlete e gli atleti hanno cominciato a fare sul serio, scendendo in campo per disputare le rispettive gare indoor.

La selezione femminile dell’Emilia Romagna è stata inserita nel girone D insieme a Marche e Piemonte, quella maschile è invece nel gruppo C, con Campania e Toscana. Un grande orgoglio per il Volley Club Cesena, che vede due suoi atleti protagonisti su un palcoscenico di rilievo nazionale, portando alto il nome della società e di tutta la Romagna. "Andrea e Anna – commenta il loro allenatore Fabio Forte – hanno dimostrato negli anni un percorso di cresciuta costante, caratterizzato da impegno, passione e grande determinazione. Questa convocazione è il meritato riconoscimento del loro lavoro e siamo certi che sapranno vivere questa esperienza al massimo, sia dal punto di vista tecnico che umano".

La doppia convocazione premia ovviamente anche il lavoro del club cesenate, che può contare su un bacino di circa mille tesserati, tutti impegnati a crescere dentro e fuori dal campo, coltivando talento e passione per lo sport.