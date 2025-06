Incidente stradale a Cesena, gravissimo motociclista di 48 anni

Cesena, 9 giugno 2025 – Lotta per la vita il motociclista che questa mattina intorno alle 10.30 è stato coinvolto in un grave incidente verificatosi nella zona di Pievesestina. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra la via San Giuseppe e la via del Commercio: dell’esatta ricostruzione della dinamica di quanto accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cesena giunti sul posto per occuparsi dei rilievi del caso.

In base ai primi riscontri – ovviamente ancora tutti da verificare – parrebbe che la moto, una Aprilia Rsv4, stesse percorrendo la via San Giuseppe, da Martorano in uscita dalla città verso la frazione di San Cristoforo, nel momento in cui un Fiat 500X proveniva dalla direzione opposta.

Sembrerebbe che la vettura stesse impegnando l’incrocio per svoltare verso la via del Commercio, che conduce verso l’area fieristica e l’autoporto. Nella dinamica sarebbe rimasto indirettamente coinvolto anche un Range Rover, che proprio in quel momento si sarebbe trovato fermo in corrispondenza dell’intersezione.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo nato nel 1977 che è stato sbalzato a terra, riportando ferite parse subito molto gravi. Vista la dinamica di quanto accaduto, la richiesta di aiuto è stata immediata, così sul posto sono corsi i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, per poi trasferire il 48enne al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, col codice di massima gravità.

I carabinieri si sono anche occupati di regolare la viabilità nel tratto interessato dall’incidente, operando per rimettere in sicurezza la carreggiata.