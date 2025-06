Auto esce di strada e si ribalta, gravissima una donna di 39 anni. Rogo nel fienile: fiamme e paura

Tuonano le pale dell’elicottero sopra le campagne di Castel Guelfo. Nei campi lungo via Larga c’è una macchina accartocciata, che si è ribaltata più volte dopo essere uscita di strada. A bordo una donna di 39 anni residente a Medicina, poi portata all’ospedale Maggiore in elisoccorso in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Un incidente – quello di ieri pomeriggio – con ancora tanti punti interrogativi, a partire dalla dinamica, della quale si stanno occupando gli agenti della polizia locale imolese. Presenti, per il soccorso, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che si sono fatti strada fra le lamiere dell’auto mentre i carabinieri della compagnia di Imola hanno regolato il traffico sulla provinciale.

Grande preoccupazione per i tanti che in quel momento si sono trovati a passare su via Larga. Proprio come per l’incendio dell’altra sera. Ad andare a fuoco, un deposito di rotoballe lungo via San Carlo, che, proprio come un’altro rogo avvenuto in via Ascari a Imola poche ore prima (una persona intossicata), ha bruciato molto a lungo. Nel caso di Castel Guelfo, tanto fumo e paura, ma nessun ferito.

