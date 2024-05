Nuove aiuole e aree verdi. Case Finali sarà più green

Un progetto green che ridisegna l’area urbana di Case Finali. Un quartiere più verde con l’aumento di piantumazioni e la desigillazione dei percorsi pedonali. Sono queste le azioni principali che caratterizzeranno l’intervento nel quartiere Fiorenzuola. La stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato i lavori alla ditta Sear per un importo di 334.453,15 euro, coperti al 100% da un finanziamento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Con questo nuovo progetto si intende rendere vivibili e sicuri, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, gli spazi pubblici del quartiere. I lavori, che saranno avviati dopo l’estate, interesseranno la zona di Case Finali, area urbana edificata negli anni ’80 e caratterizzata da un eccessivo utilizzo del suolo a svantaggio di aree naturali e verdi. Accogliendo il finanziamento ministeriale, l’Amministrazione comunale ha individuato questa porzione di territorio che necessita di un alleggerimento delle pavimentazioni. I materiali che caratterizzano il quartiere sono principalmente in cemento.

Saranno create nuove aiuole e aree verdi caratterizzate da specie vegetali arboree ed arbustive particolarmente resistenti ai climi aridi. È previsto l’infoltimento delle aree verdi per creare maggiore continuità tra i filari che costeggiano i percorsi pedonali. Si procederà poi con la piantumazione di un doppio filare a bordo della pista ciclabile, ad oggi priva di alberature. In questo modo il percorso ciclopedonale avrà zone d’ombra e sarà dunque più piacevole e fruibile. In particolare, gli interventi interesseranno il quartiere Peep e le vie Lambruschini, Gadda, Ungaretti.