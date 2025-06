"Serve un’area di sosta in zona. Mattarella"

Cesena Siamo Noi interviene nel dibattito sui cambiamento del centro storico negli ultimi 40 anni. "Oggi funziona a intermittenza: è vivo il mercoledì e il sabato per il mercato, e nei weekend per la vita notturna, ma resta scarico di funzione e identità nel resto della settimana. In questo scenario, serve una nuova visione strategica, che accompagni la qualità degli spazi pubblici a una riprogrammazione dell’identità urbana. Per questo riteniamo utile avanzare alcune proposte concrete: nomina di un city manager, figura professionale incaricata di coordinare la programmazione di eventi e attività in tutta la città, con particolare attenzione al centro storico. Un punto di riferimento per associazioni, esercenti, istituzioni culturali, in grado di attivare sinergie e attrattività durante tutto l’anno; nuova area di sosta in zona Mattarella per compensare la perdita progressiva dei parcheggi in centro e favorire una pedonalizzazione intelligente; collaborazione strutturata con residenti ed esercenti: creazione di un tavolo permanente per raccogliere idee, segnalazioni, proposte e monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche. I protagonisti della vita del centro devono poter contribuire attivamente al suo sviluppo; valorizzazione delle gallerie e dei portici; incentivi al ritorno di uffici e servizi: prevedere forme di agevolazione per chi sceglie di insediare nel centro attività professionali, studi, coworking e sportelli pubblici o privati, rafforzando la presenza diurna e la vivibilità ordinaria".