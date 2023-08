Salvini allo stadio per Bologna Milan, in tribuna con Bignami e Bernini

Bologna, 21 agosto 2023 - Ospiti d'onore in tribuna al Dall'Ara per la prima del Bologna in campionato: in occasione della sfida contro il Milan, infatti, ha preso posto in un gremitissimo stadio anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, accompagnato dal viceministro Galeazzo Bignami e dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Salvini, arrivato poco dopo il fischio d'inizio per seguire da vicino la sua squadra del cuore, quella rossonera, si è seduto vicino ai vertici della dirigenza rossoblù, in particolare al direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio.

Tifosissimo del Milan e presente tanto a San Siro quanto, ove compatibilmente con gli impegni da ministro, negli stadi italiani, Salvini non ha voluto mancare al primo appuntamento della squadra rossonera, esultando al gol del vantaggio segnato da Giroud dopo poco più di dieci minuti.