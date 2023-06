Mancini: "Arrivare alle finali è un grande risultato, il nostro calcio è finalmente in ascesa"

Dal ritiro di Santa Margherita di Pula in Sardegna, il ct della nazionale Roberto Mancini ha parlato a Sky dopo l’allenamento mattutino. In vista della sfida contro la Spagna, per la semifinale di Nations League di giovedì prossimo, ha affrontato il tema della ormai prossima final four in Olanda: "È un grande traguardo essere di nuovo alla fase finale – ha detto il ct –. Nel gruppo avevamo Germania, Inghilterra e Ungheria, squadre di prima fascia nel panorama europeo. Siamo alla fase finale, è chiaro che vogliamo vincere, come gli altri ma non sarà semplice. Abbiamo fatto le scelte, purtroppo qualcuno è rimasto fuori. I ragazzi che sono qui avrebbero meritato tutti, purtroppo abbiamo dovuto consegnare la lista prima di allenarci, non sapendo nemmeno come arriveranno i giocatori dell’Inter. Fare una lista è sempre difficile". Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni, è chiaro che non siamo come eravamo 20 anni, quando nel nostro campionato c’erano i migliori al mondo. Ma essere arrivati alle tre finali è positivo, come che le tre squadre (Roma, Fiorentina e Inter, ndr) abbiano diversi giocatori italiani".

Contro l’Italia sarà lui a portare la fascia di capitano al braccio. "Un grande orgoglio per me", dice Jordi Alba in un’intervista al sito del quotidiano spagnolo “Marca”, in vista della semifinale della Nations League in programma il 15 giugno a Enschede contro gli azzurri di Roberto Mancini. "Essere il capitano vuol dire rappresentare la Nazionale, dare l’esempio, io ho sempre cercato di prendere il meglio dai miei compagni e adesso cercherò di farlo al meglio - spiega l’esterno che ha giocato l’ultima stagione al Barcellona dando l’addio dopo aver vinto la Liga". Se ho immaginato di poter alzare il trofeo della Nations League? "Sì, sarebbe molto bello, per arrivare alla final four abbiamo fatto un gran lavoro superando anche momenti difficili e ora abbiamo l’opportunità di vincere la competizione facendo due grandi partite". La semifinale sarà contro un’Italia campione d’Europa in carica, ma ancora scossa dalla mancata qualificazione al Mondiale. "Conosciamo la Nazionale azzurra, come sempre sarà una partita molto difficile contro una grande squadra che ha grandi calciatori, sicuramente sarà un match complicato".

Intanto Serhij Stanislavovyc Rebrov è il nuovo commissario tecnico dell’Ucraina. Lo ha ufficializzato la Federcalcio locale, informando che l’allenatore ha firmato un contratto fino al luglio del 2026.