Virtus, l’Eurolega si chiude col derby contro Milano. Dove vedere il match in tv

Bologna, 12 aprile 2023 – Ultimo appuntamento europeo per la Virtus che domani sera alle 20.45 scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare nel derby l’Armani Milano. Il testa a testa che vale tanto a livello nazionale, in previsione dei playoff, mette di fronte l’una all’altra le due potenze del basket nazionale. Si gioca per il blasone per il morale, ma anche per aver un vantaggio psicologico in vista di quella che potrebbe essere la serie di finale scudetto. Sul fronte classifica di Eurolega il confronto vale invece poco o nulla, visto che entrambe sono già eliminate dalla corsa playoff. “Milano ha recuperato la quasi totalità del suo organico, ha una grande profondità, talento ed esperienza e i risultati sono arrivati dopo una stagione con molti infortuni – sottolinea coach Sergio Scariolo - Con il recupero soprattutto di giocatori fondamentali hanno trovato una continuità di gioco e di risultati, grazie sicuramente ad una migliorata efficienza al tiro da tre punti e una grande solidità difensiva. Da parte nostra dobbiamo continuare a tenere duro, in attesa di recuperare anche noi la nostra piena efficienza e salute. Dovremo avere cura dei rimbalzi difensivi, limitare le palle perse ed avere una migliore selezione di tiri, cercando di trovare l’uomo libero e giocare con altruismo, sacrificandoci in difesa, indipendentemente da quali saranno i cinque giocatori in campo, fino alla fine dei 24 secondi del possesso perché Milano è paziente e riesce spesso a trovare buoni tiri negli ultimi secondi”.

A livello di formazione tornano a disposizione Alessandro Pajola e Milos Teodosic, da valutare un loro eventuale impiego, mentre rimangono ancora indisponibili Isaia Cordinier e Awudu Abass. “Sappiamo chi avremo di fronte domani, una squadra tosta che è al top della sua forma e sta giocando un grande basket in questo momento – conferma Toko Shengelia – Ci attende una partita che ai fini della classifica non conta ma per noi va oltre, è un partita prestigiosa e i nostri tifosi meritano una squadra che lotta in campo e prova a vincere in tutti i modi”. Arbitri – Direzione di gara affidata a Juan Carlos Garcia, Emin Mogulkoc e Fernando Rocha. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport Arena, Eleven Sports ed Euroleague.TV, radio su Nettuno Bologna Uno.