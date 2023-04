La Virtus ritrova Mannion e vuole correre

di Massimo Selleri

Turno prepasquale per il campionato di serie A con la Virtus che alle 20 torna alla Segafredo Arena ospitando Napoli. Scariolo tira un sospiro di sollievo perché il colpo rimediato da Nico Mannion giovedì a Valencia si è rilevato un semplice acciacco per cui il play bianconero sarà nella lista dei giocatori disponibili, pur dovendo fare i conti con qualche acciacco. Ci sarà anche il capitano Marco Belinelli che ha smaltito l’influenza, mentre restano assenti Awudu Abass, Isaia Cordinier, Alessandro Pajola e Milos Teodosic. E’ bene ricordare che basterebbe aggiungere un lungo a questo gruppo di assenti per avere un quintetto che, almeno in Italia, sarebbe di primissimo livello.

Il tutto per sottolineare quale acrobazie stia facendo la panchina virtussina per trovare la quadra e mettere in campo una squadra che si metta in tasca i due punti.

"Affrontiamo Napoli – spiega Alberto Seravalli, uno degli assistenti di Scariolo –, una squadra che nella prima giornata del girone d’andata ci mise in grande difficoltà: sotto di 20 punti fu necessario un grande sforzo di squadra sia offensivo che difensivo per recuperare la partita e conquistare la vittoria. E’ una squadra che arriva a Bologna con l’urgenza di conquistare i due punti e che fa della pericolosità negli uno contro uno una dello armi principali. Consapevoli dei loro punti di forza dovremo fare una gara difensiva molto fisica, di grande coesione e di squadra così da limitarli, giocare con disciplina ed esecuzione in attacco per sfruttare i nostri punti di forza e trovare i tiri migliori. Vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi, consolidare il primo posto in campionato e riprendere il nostro cammino".

Intanto il club continua a scandagliare il mercato straniero dei lunghi. Un nuovo ingaggio consentirebbe a questo reparto di essere un po’ più concreto e molto meno soffice rispetto a quello che sta facendo vedere la coppia formata da Ismael Bako e Mam Jaiteh. Nell’ottica di averlo a disposizione anche per la prossima stagione lo si cerca esperto, ma non attempato pensando a un mercato estivo che ha tra le priorità quello di ringiovanire il roster.

Tornando alla gara di oggi con una vittoria la Segafredo metterebbe quasi in cassaforte il primato in questa regular season, un piazzamento che le consentirebbe di affrontare i playoff dalla migliore posizione possibile.

Arbitrano Baldini, Perciavalle e Marziali con l’incontro di andata che si concluse con il risultato di 77-89 in favore dei bolognesi.