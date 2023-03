Addio a Marino Moretti, fu uno dei primi diaconi

È deceduto giovedì scorso all’ospedale di San Piero in Bagno, Marino Moretti, già insegnante di scuola elementare e direttore didattico; poi, dal 1994, diacono permanente uno dei primi nominati a livello diocesano svolgendo prevalentemente servizio presso la parrocchia di Sarsina. Per questo anche il sindaco Enrico Cangini ha espresso parole di gratitudine e di condoglianze alla famiglia per il suo esempio di vita. Lascia la moglie Iliana, ex insegnante, e i figli Paolo e Daniele. I funerali si terranno lunedì alle 15 in Concattedrale, a Sarsina e sarà presieduta dal monsignor vescovo Douglas Regattieri. Marino Moretti era nato a Marradi (Firenze) nel 1936 e nella vallata del Savio era soprattutto noto per essere stato una figura di primo piano nel mondo della scuola, prima come insegnante, poi come dirigente. Da metà anni ‘80 fino al 1990 è stato direttore didattico alla scuola elementare "A. Ricchi" di Mercato Saraceno ed è stata quella una stagione memorabile e ancora ricordata dalle insegnanti e dagli scolari e scolare.

Sottolinea la maestra Marina Bracciaroli: "Era una figura di direttore vecchio stampo, non un burocrate, tutt’altro, molto dinamico, sempre presente e vicino agli scolari e alle insegnanti; con lui iniziarono, nel 1987, i primi spettacoli teatrali a Palazzo Dolcini specie nel periodo di Natale; memorabile lo spettacolo "la Creazione" per il quale, come in altri casi, andò personalmente a comprare i vestiti e i costumi da mettere in scena. Ha lasciato un bel ricordo per la sua umanità e comprensione". Non mancava mai ai pranzi o cene di fine anno scolastico con le maestre e personale non docente della scuola; alcune volte gli hanno dedicato canzoni famose adattate però al contesto scolastico e al personaggio. "Attento, empatico, cordiale – aggiunge ancora Marina Bracciaroli – si è sempre interessato al bene della scuola e soprattutto al valore dell’educazione e dell’insegnamento e il sostegno alle maestre". Fu promotore delle prime lezioni di educazione stradale, educazione ambientale e sicurezza domiciliare con lo slogan "l’Amico vigile"; una novità in quell’ambito scolastico che stava avviandosi verso nuovi orizzonti e riforme. Aveva raccolto l’eredità del predecessore Nello Riguzzi, scomparso improvvisamente e, dopo Moretti, seguirono come direttori didattici a Mercato Saraceno Pier Vincenzo Zoli, Giovanni Zoffoli, Alessandra Venturi e Sabrina Rossi; in seguito, dal 1998 la scuola elementare entrò a far parte dell’Istituto Comprensivo Statale con la dirigente Mirella Giuliani.

Edoardo Turci