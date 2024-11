Addio al musicista Enrico Maestri, oggi i funerali

Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Enrico Maestri, 94 anni, musicista, molto conosciuto a Gambettola, per molti anni insegnante di musica alla scuola media I. Nievo, storico componente della Banda Città di Gambettola. Fin da giovanissimo Maestri iniziò a studiare musica sotto la guida di Washington Minghetti e in seguito il maestro Otello Baldinini lo avviò al liceo musicale di Cesena con Elio Comandini. Nel 1957 Enrico Maestri si diplomò in tromba e trombone. Nella sua vita di musicista fece parte di orchestre affermate, nel 1959 suonò nel complesso musicale Geo Zoffoli per la trasmissione di Rai Tv Canzoni alla finestra, nel 1961 suonò con l’orchestra Fenati al festival voci nuove di Castrocaro, nel 1964 con la compagnia di Walter Chiari, nella commedia "Buona notte Bettina" di Garinei e Giovannini. Il rito funebre si terrà oggi nella chiesa di Gambettola, alle 14.30.