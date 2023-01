Altre due scosse, la più forte di 2.6

Ancora scosse. Nella giornata di ieri i sismografi hanno registrato altri due terremoti dell’ormai purtroppo noto sciame sismico che in questi giorni sta tenendo col fiato sospeso il territorio cesenate. Il primo si è verificato a mezzanotte e 41 minuti, con una magnitudo di 2.3 nella scala Richter e un epicentro tra Cesena e Cesenatico. Alle 8.37 di ieri mattina la terra è tornata a tremare sempre nella stessa zona, questa volta a qualche chilometro di distanza, più vicino al territorio gambettolese. La magnitudo registrata è stata di 2.6. Non si tratta di soprese, perché i geologi e i sismologi che stanno seguendo da vicino l’evolvere dello sciame sismico in corso sono concordi nel dire che con ogni probabilità il nostro territorio dovrà convivere ancora per giorni – o settimane – coi fenomeni sismici.