Arianna Porcelli Safonov porta in scena la ’Fiabafobia’

L’attrice Arianna Porcelli Safonov porta sul palco del Teatro Comunale di Cesenatico lo spettacolo Fiabafobia. L’appuntamento è questa sera alle 21, quando verrà messa in scena una maniera diversa di vivere la paura e le fobie, che è quella di contrapporre la comicità. Da questa prospettiva nasce l’idea di uno spettacolo che ha registrato il tutto esaurito già il mese scorso, quindi ci sarà la possibilità di trovare un posto, soltanto in caso di disdette dell’ultima ora. Fiabafobia e` centrato su una serie di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte piu` dei parenti. Il lavoro e` stato scritto per ridere e per pensare, nella speranza che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e paura di pensare. L’appuntamento al comunale di Cesenatico offre l’occasione per conoscere meglio Arianna Porcelli Safonov, un’artista nata a Roma da papà russo e mamma milanese. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 79274, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, visitando teatrocomunalecesenatico.it, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini.

Giacomo Mascellani