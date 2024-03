Arrivano i ’rinforzi’ del commissario

Da martedì, per circa un mese, il personale comunale impiegato presso lo “Sportello Ricostruzione” dell’Unione Valle Savio, allestito nei locali dello Sportello Facile in piazzetta dei Cesenati del 1377, sarà affiancato dal personale tecnico di Invitalia e della struttura commissariale. Nel corso di queste quattro settimane si continuerà dunque a ricevere i tecnici impegnati nella preparazione degli elaborati per le domande di contributo relative ai danni subiti da famiglie ed aziende, risolvendo dubbi e questioni emerse durante la compilazione. Lo Sportello ricostruzione è aperto martedì, mercoledì e giovedì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. Appuntamento prenotabile al link: https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/prenotazione-n/formAutenticazione.jsp?id_categoria=687 oppure allo 0547 356227.

"Gli sportelli sono una ulteriore importante risposta alle esigenze del territorio nel post alluvione. Il governo Meloni e il commissario straordinario alla ricostruzione dimostrano come l’obiettivo sia quello di ristorare, nel pieno rispetto della legalità e il più velocemente possibile, le famiglie e le imprese che sono state danneggiate" commenta Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia.