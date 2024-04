Aspiranti stelle in parata. A Cesena le finali Under 14

"Da Cesena passeranno le atlete che rappresentano il futuro della pallavolo italiana".

E’ la migliore - e più veritiera - presentazione delle finali nazionali under 14 femminili che si terranno dal 28 maggio al 2 giugno a Cesena, evento che vedrà arrivare in città oltre 600 persone tra giocatrici, staff e accompagnatori.

I gruppi dormiranno a Cesenatico mentre giocheranno a Cesena, tra il Mini Palazzetto in zona Ippodromo, il vicino Pala Ippo, la palestra dell’istituto Comandini e quella della scuola media di Calisese. Purtroppo il Carisport, nel quale sono in corso i lavori di ripristino dopo l’alluvione, non è ancora disponibile.

A fare gli onori di casa ci sarà il Volley Club Cesena, che non avrà atlete in gara, ma che giocherà un ruolo importante a livello organizzativo, coinvolgendo poi anche tante delle ragazze che fanno parte del settore giovanile, una realtà che conta circa mille tesserati, l’80% dei quali sono donne.

Le finali avrebbero dovuto svolgersi lo scorso anno, nell’ambito di una collaborazione tra la Fipav e la Regione Emilia Romagna, ma l’alluvione ha costretto a rinviare di anno.

La formula prevede che le 16 squadre qualificate col ranking più basso si affrontino in un primo tabellone dal quale ne usciranno 4: a queste si aggiungeranno le 12 migliori classificate per formare la griglia definitiva. "L’intento - ha spiegato il presidente Fipav del comitato Emilia Romagna Silvano Brusori, è stato quello di allargare a più squadre, per fare in modo che esperienze indimenticabili come queste restino nel cuore del maggior numero di persone possibili".

Verranno anche coinvolti gli studenti dell’istituto tecnico Pascal che riprenderanno le gare in diretta e quelli del Liceo Monti che parteciperanno a un progetto di Legambiente.

Alla conferenza hanno partecipato anche il presidente col comitato Fipav Romagna Uno Franco Manuzzi, il patron del Volley Club Maurizio Morganti e Gigliola Soncini di Legambiente.