Attimi di paura per un escursionista. Cade e si frattura il femore

Due incidenti in escursioni montane accaduti contemporaneamente nel pomeriggio di sabato 22 giugno, alle 15 circa, sui monti fra la Romagna e la Toscana. In ambedue sono intervenuti con successo i tecnici volontari della stazione monte Falco del soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna. Il primo è accaduto in Toscana mentre il secondo intervento si è svolto lungo il sentiero 189 che dal Chiardovo, nel comune Bagno di Romagna, porta verso la Toscana lungo il crinale. Tre escursionisti stavano percorrendo il sentiero in discesa, quando uno di loro è caduto rovinosamente su un balzo di roccia.

Gli amici hanno contattato subito la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la stazione Monte Falco i cui tecnici sono celermente partiti e giunti sul posto per prestare i primi aiuti all’infortunato, che presentava una probabile frattura al femore, oltre a organizzare la sua evacuazione con l’EliRavenna.

Giunto sul posto l’elisoccorso ha verricellato a terra il personale medico e tecnico che ha prestato le cure all’escursionista stabilizzandolo e, supportati dai tecnici del Soccorso Alpino, hanno posizionato l’uomo sulla barella che è stata poi issata a bordo per essere trasportato al Trauma Center dell’oespedale Bufalini di Cesena. L’uomo è un emiliano di 68 anni residente a Reggio Emilia.

Ermanno Pasolini