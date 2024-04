Auto contro un palo: tre feriti lievi

Pauroso incidente ieri pomeriggio circa alle 16 a Cesena con un’auto Volkswagen guidata da un giovane di Cesena con a bordo una donna e un bimbo di un anno, proveniente dal Monetefiore in direzione stadio, fra le vie Spadolini e Venezia Giulia. Fortunatamente ci sono stati solo lievi feriti. Il giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un palo della luce che poi è stato tagliato in quanto poteva cadere sulla strada. I tre sono stati portati dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena per controlli e i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano.