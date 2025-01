Auto vandalizzate, telecamere al setaccio

La Polizia sta passando al setaccio tutte le telecamere pubbliche e private nella zona delle Vigne sul lato a mare della stazione ferroviaria di Cesena dove nella notte fra sabato e domenica i vandali hanno provocato danneggiamenti a una ventina di auto, più precisamente quelle che i proprietari avevano parcheggiato in piazzale Sirotti. Alla mattina, al risveglio, si sono accorti che tante delle loro auto avevano i vetri spaccati, non si sa se per cercare qualcosa dentro gli abitacoli, pur sapendo che i proprietari delle macchine non lasciano più nulla, a parte a volte qualche centesimo, oppure se è stato un divertimento di vandalismo. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato per identificare gli autori dei danneggiamenti provocato a diverse vetture parcheggiate in piazzale Sirotti, alla spalle della stazione ferroviaria di Cesena. La Polizia di Stato precisa che i danneggiamenti più numerosi risalirebbero alla notte tra sabato e domenica scorsi quando, con molta probabilità, qualche male intenzionato ha preso di mira le auto parcheggiate, mandando in frantumi i finestrini. La visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza permetterà agli agenti della Polizia di Stato di chiarire anche se si tratta di un singolo ladro oppure di diversi delinquenti o ancora di una banda dedita al divertimento nel provocare atti vandalici. Il personale del Commissariato di Cesena è intervenuto nella mattinata di domenica, immediatamente dopo le prime segnalazioni, con la propria Polizia Scientifica che ha effettuato un attento e accurato sopralluogo su tutte le autovetture. L’ufficio di Polizia si è inoltre fatto carico di contattare tutti i proprietari delle automobili danneggiate invitandoli a portarsi presso gli uffici per sporgere denuncia. Gli inquirenti fin da subito si sono attivati per cercare di ricostruire quanto accaduto, passando al setaccio ogni telecamera utile dell’impianto di video-sorveglianza cittadino. Dai primi riscontri gli inquirenti sono riusciti a circoscrivere gli episodi da un punto di vista temporale, dandogli una collocazione che si aggira tra le 2.30 e le 3 di domenica mattina. Sono in corso ulteriori e serrati accertamenti da parte della Polizia di Stato per arrivare a identificare i responsabili nel più breve tempo possibile.

Ermanno Pasolini