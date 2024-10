Bcc Romagnolo alla prima vittoria

Arriva il sorriso anche sotto la rete della squadra maschile del Volley Club impegnata nel torneo di serie D e griffata Bcc Romagnolo. I cesenati infatti al secondo tentativo stagionale hanno arpionato la prima vittoria arrivata al termine di un lunga e adrenalinica sfida conclusasi al tiebreak sul campo della giovane Consar Ravenna (25-27, 29-27, 16-25, 25-22, 12-15). La partita. L’inizio degli ospiti è promettente, con un primo set incalzante che vede i ragazzi del Volley Club staccare gli avversari, per poi essere nuovamente ragigunti. Nonostante gli assalti ravennati però i bianconeri riescono a portarsi a casa il primo lungo parziale ai vantaggi. Il secondo set non è da meno: entrambe le squadre spingono sull’acceleratore, ma questa volta sono i giovani della Consar ad avere la meglio, tenendo Cesena sempre a debita distanza. Nel terzo set l’approccio del Bcc Romagnolo è totalmente diverso: la squadra impone il proprio gioco, commettendo pochissimi errori e concretizzando quasi ogni pallone in punto. Così il parziale fila via liscio per Cesena. Nel quarto set, che avrebbe potuto essere quello del colpo del ko, arriva invece una nuova inversione di rotta, con la squadra ravennate che costruisce progressivamente il suo divario, mentre la formazione bianconera è sempre costretta a rincorrere. Verso la fine del set Cesena riesce a riavvicinarsi, ma la lucidità della Consar fa la differenza: il pareggio sul 2-2 vale così il tiebreak, che si inizia a giocare quando sono ormai trascorse oltre due ore di gioco e la stanchezza è palpabile.

Le squadre si affrontano comunque senza risparmiarsi e in uno sprint finale da cardiopalma, il Bcc Romagnolo piazza l’allungo decisivo.

Ecco il tabellino: Vitali 9, Casalboni 15, Cavalche 3, Romagnoli 6, Baravelli 17, Leonori 13, Pirini 2. All. Rizzo.

A causa del maltempo non è invece stato disputato il match di B maschile tra il Rubicone in Volley e gli anconetani del Castelferretti. L’incontro verrà recuperato in data da destinarsi.