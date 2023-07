Botte al cieco, daspo per l’aggressore

Non potrà mettere piede nei bar e nei locali pubblici nelle ore serali, il 60enne albanese che lo scorso 25 giugno ha brutalmente picchiato un 55enne ipovedente in un bar a Borella, fratturandogli entrambe le braccia. Il questore ha infatti deciso nei suoi confronti il ’daspo urbano’ dalle 19 alle 7 per due anni. Sempre a Cesenatico un uomo di 35 anni residente a Cesena, è stato denunciato a piede libero per lesioni nei confronti di cinque agenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a mercoledì, quando i poliziotti sono intervenuti nel bar della stazione ferroviaria di Cesenatico, dove il 35enne, in forte stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti ed all’abuso di alcol, stava litigando il titolare del pubblico esercizio, in quanto a suo non l’aveva aiutato ad evitare un’aggressione da parte di sconosciuti che lo avevano poi abbandonato nel piazzale. L’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo degli agenti, supportati da due pattuglia dei carabinieri e della polizia locale. Quando l’uomo è stato accompagnato fuori dal bar, si è dato alla fuga correndo verso i binari. I poliziotti lo hanno raggiunto, ma questi ha posto nuovamente resistenza, così la pattuglia ha utilizzato uno spray al peperoncino, mentre il 35enne continuava ad offenderli con male parole e minacce. La polizia ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, i cui sanitari lo hanno visitato e accompagnato all’ospedale ’Bufalini’, dove è stato tenuto in osservazione un giorno, per poi essere denunciato per lesioni e resistenza, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza manifesta e possesso di droga. Sempre a Cesenatico, giovedì pomeriggio la polizia ha fermato due bolognesi di 17 anni ai ’Giardini a mare’, sanzionandoli per possesso di alcuni grammi di hashish. I due vacanzieri col vizio del fumo sono stati consegnati a persone maggiorenni di famiglia.

g.m.